ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж

Глава России назвал вооруженный мятеж предательством и изменой стране и народу.

Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Соответствующее заявление в ходе экстренного видеообращения к нации сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что обращается к населению, личному составу армии, правоохранительным и специальным службам, а также бойцам и командирам в зоне проведения специальной военной операции.

Знаю. Сегодня еще раз говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления. Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас... Владимир Путин, президент РФ

Российский президент призвал защитить народ, государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. По мнению Владимира Путина, сейчас речь идет о том, что непомерные амбиции и личные интересы некоторых лиц привели к государственной измене и по тому делу, за которое ранее ЧВК "Вагнер" бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали.

Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом". Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что любая смута является угрозой.

Фото и видео: Kremlin.ru