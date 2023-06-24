Путин заявил, что любая смута является угрозой

Глава РФ оценил ситуацию в стране.

Любая внутренняя смута на территории России представляет из себя смертельную угрозу для государственности, для нации, поэтому ответные действия властей на это будут жёсткими. Соответствующее заявление в ходе экстренного видеообращения к гражданам сделал глава государства Владимир Путин.

Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие. Владимир Путин, президент РФ

Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин.

Фото и видео: Kremlin.ru