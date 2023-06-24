Путин заявил, что любая смута является угрозой

Любая внутренняя смута на территории России представляет из себя смертельную угрозу для государственности, для нации, поэтому ответные действия властей на это будут жёсткими. Соответствующее заявление в ходе экстренного видеообращения к гражданам сделал глава государства Владимир Путин.
Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нации. Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие.
Владимир Путин, президент РФ
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин.
Фото и видео: Kremlin.ru
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