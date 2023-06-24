Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин

Владимир Путин напомнил бойцам ЧК о подвигах в Артемовске и Соледаре.

Имя и славу героев-бойцов частной российской военной кампании "Вагнер", которые сражались в зоне проведения специальной военной операции и отдавали свои жизни за единство русского мира, предали те лица, которые решили организовать вооруженный мятеж. Соответствующее заявление в ходе своего экстренного видеообращения к нации сделал глава государства Владимир Путин. Ранее политик подчеркнул, что именно непомерные амбиции и личные интересы привели к измене стране и народу бойцов. По мнению президента, эти лица сейчас толкают Россию к капитуляции в конечном итоге.

Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. Владимир Путин, президент РФ

Путин: любые распри нужно отбросить в период спецоперации.

Фото и видео: Kremlin.ru