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Путин: любые распри нужно отбросить в период спецоперации

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Глава РФ рассказал о том,что внутренними проблемами страны могут воспользоваться внешние противники.

В настоящее время решается судьба народа России, поэтому от общества и государства требуется единение всех сил. В связи с такой ситуацией необходимо отбросить любые распри внутри. Соответствующее заявление в ходе экстренного видеообращения к гражданам сделал глава государства Владимир Путин.

Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги...

Владимир Путин, президент РФ

Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" на Поклонной горе.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин
Категории: Тема дня,

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