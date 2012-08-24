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Путин зажег свечу у монумента "Скорбящая мать" на Поклонной горе

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Глава России прибыл с визитом в Музей Победы.

Российский президент Владимир Путин в День памяти и скорби официально посетил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе в Москве. Там глава государства ознакомился с проектом "Лица Победы", а также зажег свечу около монумента "Скорбящая мать". В день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ) политик дополнительно возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, расположенной у Кремлевской стены в российской столице.

Мишустин возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, вов, монумент, москва, музей победы, поклонная гора, скорбящая мать
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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