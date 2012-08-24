Мишустин возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани

Глава кабмина России находится с рабочим визитом в Казани.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где посетит авиационный завод имени С. П. Горбунова и проведет совещание по развитию авиационной промышленности. В завершение рабочего дня Мишустин проведет встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В настоящее время председатель кабинета министров России уже возложил цветы к вечному огню в Парке Победы, расположенной на проспекте Ямашева. Памятное мероприятие состоялось в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Специалисты уточнили в материала правительства о рабочей поездке чиновника о том, что данный мемориал памяти героям представляет из себя пантеон, расположенный вокруг вечного огня, с мраморными табличками с именами Героев Советского Союза. Стела Победы имеет высоту 42 метра. Около ее подножия располагаются силуэты воина с мечом и матери с ребенком на руках. На самой стеле находится лавровый венок. В 2021 году на территории казанского парка состоялось открытие памятника воинам-интернационалистам. Скульптурная композиция "После боя" мимеет высоту в 3,2 метра, включает в себя подножие в 4,5 метра в высоту. Архитектурная композиция создана из бронзы и включает фигуры командира, стрелка и связиста.

Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей.

Фото и видео: Минобороны России