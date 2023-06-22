По его словам, Москва и Доха расширяют взаимодействие в инвестиционной сфере.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей. Об этом он рассказал на переговорах с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

По его словам, Москва и Доха расширяют взаимодействие в инвестиционной сфере. Глава правительства отметил, что катарское инвестиционное агентство активно вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Он также подчеркнул, что успешно развивается партнерство с РФПИ.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.

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