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Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей

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По его словам, Москва и Доха расширяют взаимодействие в инвестиционной сфере.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей. Об этом он рассказал на переговорах с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

По его словам, Москва и Доха расширяют взаимодействие в инвестиционной сфере. Глава правительства отметил, что катарское инвестиционное агентство активно вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Он также подчеркнул, что успешно развивается партнерство с РФПИ.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.

Видео: Правительство России

Теги: катар, михаил мишустин, премьер-министр россии, проекты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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