Правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года

Данная стратегия направлена на рост выпуска в России качественных и безопасных лекарств.

Правительство России утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данная стратегия направлена на рост выпуска в России качественных и безопасных лекарств, а также на повышение их доступности. Ее реализация будет вестись в соответствии с основными задачами. Мишустин отметил необходимость "сформировать благоприятные инвестиционные условия для отечественных предприятий".

Ранее мы сообщали, что правительство профинансирует строительство модульных отелей в 38 регионах.

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