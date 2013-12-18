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Правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года

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Данная стратегия направлена на рост выпуска в России качественных и безопасных лекарств.

Правительство России утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данная стратегия направлена на рост выпуска в России качественных и безопасных лекарств, а также на повышение их доступности. Ее реализация будет вестись в соответствии с основными задачами. Мишустин отметил необходимость "сформировать благоприятные инвестиционные условия для отечественных предприятий".

Ранее мы сообщали, что правительство профинансирует строительство модульных отелей в 38 регионах.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, фармацевтика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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