Правительство профинансирует строительство модульных отелей в 38 регионах

В 2023 году на эти цели будет выделено свыше 3,5 млрд рублей.

Правительство России профинансирует строительство модульных отелей в 38 регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в 2023 году на эти цели будет выделено свыше 3,5 млрд рублей, а в 2024-м – еще более 4 млрд. Такие отели позволяют расселять гостей круглый год. Также отмечается, что их возведение идет быстро, что позволит предприятиям МСП скорее окупить затраты.

Рассчитываем, что эти шаги позволят в короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм.

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