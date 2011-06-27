Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм

Глава кабмина РФ рассказал о направлении на реализацию задач более 19 трлн рублей.

Средняя оценка эффективности реализации государственных программ России в 2022 году составила более 95%, а сам показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2021 годом. Такими статистическими данными с коллегами на заседании кабинета министров поделился председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что речь идет о 49 госпрограммах. На их реализацию власти страны предусмотрели выделение денежных средств в размере более 19 триллионов рублей. При этом уровень исполнения задач составляет 99,2%.



По каждой из них были утверждены приоритеты, определяющие цели государственной политики в конкретных сферах. Средняя оценка эффективности госпрограмм составила более 95%, почти на 2,5% больше предыдущего периода. Треть от общего числа выполнена практически полностью. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин призвал коллег планомерно реализовывать задачи государственных программ ради того, чтобы граждане получали новые или хорошо отремонтированные объекты социальной инфраструктуры, а также улучшили качество жизни. При этом кабмину РФ важно продолжать заниматься комплексным развитием территорий, в том числе сельских и удаленных.

Кабмин выделит 1 млрд рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых регионах РФ.

Фото и видео: Правительство России