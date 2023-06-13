Кабмин выделит 1 млрд рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых регионах РФ

Михаил Мишустин рассказал о работе по поддержке ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины.

Российское правительство выделит около одного миллиарда рублей на создание центров "Мой бизнес", которые призваны помогать малому и среднему предпринимательству, открывшемуся и работающего на территории новых регионов страны. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что власти рассчитывают на то, что любой гражданин сможет прийти или иначе обратиться для "получения всего комплекса услуг", начиная от вопроса создания предприятия и момента предоставления поддержки на развитие его дела.

Направим из бюджета 1 млрд рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых субъектах... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство выделит регионам Дальнего Востока более 3 млрд рублей на создание комфортной городской среды.

Фото и видео: Правительство России