На трассе "Таврида" перевернулся КАМАЗ с зерном

Предварительной причиной ДТП стала неисправность тормозной системы.

На трассе "Таврида" под Севастополем перевернулся КАМАЗ с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошел на трассе "Севастополь - Инкерман". Водитель грузовика, перевозивший зерно, не справился с управлением и потерял контроль над транспортным средством. Предварительной причиной ДТП стала неисправность тормозной системы. Пострадавших нет. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Москве легковой Hyundai зажало между двумя грузовиками.

Видео: Telegram / Полиция Севастополя