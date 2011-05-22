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На трассе "Таврида" перевернулся КАМАЗ с зерном

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Предварительной причиной ДТП стала неисправность тормозной системы.

На трассе "Таврида" под Севастополем перевернулся КАМАЗ с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошел на трассе "Севастополь - Инкерман". Водитель грузовика, перевозивший зерно, не справился с управлением и потерял контроль над транспортным средством. Предварительной причиной ДТП стала неисправность тормозной системы. Пострадавших нет. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Москве легковой Hyundai зажало между двумя грузовиками.

Видео: Telegram / Полиция Севастополя

Теги: дтп, зерно, камаз, севастополь, таврида
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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