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Оперу "Викинг" с Шаманом и Расторгуевым представят на "Тавриде" в 2024 году

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Проект создает продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит свою новую оперу "Викинг" про князя Владимира с певцами SHAMAN и Николаем Расторгуевым. Премьера музыкального произведения состоится в 2024 году на площадке фестиваля "Таврида". Соответствующее заявление эксперт сделал на сессии "Культурное поколение: как искусство формирует личность?", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году. Спикер пояснил, что работает над проектом уже на протяжении восьми лет.

Это большая опера-реконструкция "Викинг" о жизни и деятельности князя Владимира. На "Тавриде" в августе 2024 года будет премьера оперы. Это будет такая современно-фольклорная опера, непоставленные классические голоса.

Игорь Матвиенко, композитор

Игорь Матвиенуо добавил, что в опере будет задействовано примерно 300 человек. Роль князя Владимира досталась певцу SHAMANу, роль святителя Федора - солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву.

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Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: shaman, игорь матвиенко, николай расторгуев, пмэф-2023, таврида
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка, Театры,

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