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Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым
Сегодня, 11:48
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lesjasap

Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым

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Политик не хочет делать для РФ жеста доброй воли.

Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым. Об этом бывший президент Украины заявил в интервью журналистам телеканала Newsone. Видеозапись опубликована на YouTube-платформе.

Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем

напомнил политик

Он заявил, что Киеву ничего просто так не падало с неба, а народе все делает своими руками. Поэтому он считает возможным рассмотреть вопрос по поставкам на полуостров ресурсов. Однако это будет не жест доброй воли, а заключенная на коммерческой основе сделка. Безвозмездно услугу оказывать нельзя, так как Россия на законодательном уровне закрепила статус Крыма за собой. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: крым, леонид кравчук
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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