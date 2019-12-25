Политик не хочет делать для РФ жеста доброй воли.

Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым. Об этом бывший президент Украины заявил в интервью журналистам телеканала Newsone. Видеозапись опубликована на YouTube-платформе.

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Он заявил, что Киеву ничего просто так не падало с неба, а народе все делает своими руками. Поэтому он считает возможным рассмотреть вопрос по поставкам на полуостров ресурсов. Однако это будет не жест доброй воли, а заключенная на коммерческой основе сделка. Безвозмездно услугу оказывать нельзя, так как Россия на законодательном уровне закрепила статус Крыма за собой.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

