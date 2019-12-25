Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым. Об этом бывший президент Украины заявил в интервью журналистам телеканала Newsone. Видеозапись опубликована на YouTube-платформе.
Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем
напомнил политик
Он заявил, что Киеву ничего просто так не падало с неба, а народе все делает своими руками. Поэтому он считает возможным рассмотреть вопрос по поставкам на полуостров ресурсов. Однако это будет не жест доброй воли, а заключенная на коммерческой основе сделка. Безвозмездно услугу оказывать нельзя, так как Россия на законодательном уровне закрепила статус Крыма за собой.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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