Лидеры двух государств заключили соглашение во Львове.

Леонид Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной. Первый президент Украины напомнил, что политики общались во Львове. Он высказался на данную тему во время интервью "России 1" для журналистов программы "60 минут". Ролик доступен на YouTube-платформе. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вторая мировая война спровоцирована договором СССР и Германией. Кравчук согласен с позицией действующего главы страны.

Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу прокомментировал спикер

По мнению Леонида Кравчука, Зеленский никого не обвинял, а просто говорил о фактах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль ответил на слова Зеленского о сговоре СССР и нацистской Германии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

