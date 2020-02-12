Песков прокомментировал идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

По словам Пескова, полуостров не может быть объектом "каких-либо разменов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

По словам Пескова, полуостров не может быть объектом "каких-либо разменов". Если у Украины есть какие-то коммерческие предложения по водоснабжению Крыма, то они могут быть рассмотрены.

Ранее сообщалось, что питьевой воды для Симферополя при отсутствии осадков хватит максимум на 90-100 дней. После этого с 10 февраля планировалось перейти на график подачи воды. Позже глава Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодняшний день потребности вводить график.

Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации.