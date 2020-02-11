Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации

В Кремле прокомментировали назначение чиновника.

Дмитрий Песков назвал Дмитрия Козака главным по Украине в кремлевской администрации. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что теперь тот будет отвечать за политику в отношении Украины. Также специалист занимается делами и вопросами, связанными с интеграцией. Однако уточнять, относительно каких государств ведутся переговоры, в Кремле не стали.

Не России и Украины. У России много интеграционных процессов прокомментировал Песков

Напомним, что ранее Казак находился на должности вице-премьера. С января 2020 года его назначили на пост заместителя руководителя администрации президента.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков опроверг информацию об отставке Суркова.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News