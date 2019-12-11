Ермак будет рад видеть на должности Суркова нового чиновника.

Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля. Андрей Ермак заявил, что преемник чиновника будет настроен на диалог с Киевом сильнее предшественника. Об этом член партии "Слуга народа" заявил в интервью телеканалу "Украина 24"

На самой Украине сейчас намерены бороться за восстановление мира на Донбассе. Ермак напомнил, что видел указ о назначении Казака на должность замглавы администрации Путина. Однако он не видел документа, говорящего об уходе Владислава Суркова из Кремля. СМИ заявили об уходе Суркова с госслужбы 25 января в связи со сменой политического курса, связанного с Украиной. В Москве заявили, что не отказывались от выбранного направления во взаимоотношениях с соседями.

Ранее МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата".

Видео: YouTube/ТСН, 24 Канал