РБК: В правительстве России Козака сменит Юрий Борисов

Теперь вопросы ТЭК и промышленности перейдут другому и.о. вице-премьера.

Журналистам РБК стало известно о предстоящих перестановках в правительстве Михаила Мишустина. В новый кабинет министров не войдет и.о. вице-премьера по ТЭК и промышленности Дмитрий Козак. Предполагалось, что он возглавит делегацию РФ на Давосском экономическом форуме в Швейцарии, однако политик туда не поехал.

Предполагается, что в новое правительство войдет и.о. вице-премьера по обороне Юрий Борисов. В его новые компетенции помимо вопросов "оборонки" могут войти курирование вопросов ТЭК и промышленности.

Ранее мы сообщали о том, что Игорь Краснов может стать новым генеральным прокурором РФ.

Видео: YouTube / ТСВ