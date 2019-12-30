Сейчас он работает в СК РФ.

Игорь Краснов может стать новым генеральным прокурором. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин. Сейчас чиновник занимает должность заместителя главы Следственного комитета РФ. Юрий Чайка же покинет должность в Генеральной прокуратуре в связи с переходом на другое место работы.

По словам Дмитрия Пескова, ознакомиться с биографическими данными Краснова можно на сайте СК РФ. Общественность может узнать о нем сведения в том объеме, в котором они доступны в ведомстве. Вопрос о назначении Краснова Совфед рассмотрит 22 января. В Кремле не считают необходимым рассуждать о противостоянии Генпрокуратуры и Следственного комитета России.

Ранее Piter.tv писал о том, что генпрокурор России Юрий Чайка подал в отставку.

