Сегодня, 13:40
Краснов: внедрение ИИ в судах снизит нагрузку на судей

Игорь Краснов сообщил о цифровизации судебной отрасли страны.

Внедрение искусственного интеллекта в работу судебных инстанций снизит нагрузку на российских судей и повысит доступ граждан к правосудию. Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор Игорь Краснов, отвечая на вопросы сенаторов их верхней палаты парламента при рассмотрении его кандидатуры для назначения на должность председателя Верховного суда РФ. 

Что касается ИИ - в ряде стран мира в высших судебных инстанциях он уже применяется. Для чего? Это анализ судебных решений, анализ больших баз данных и подготовка возможных решений судей. Естественно, из этого очень много можно применить и в Верховном суде РФ.

Игорь Краснов, глава Верховного суда РФ

Эксперт уточнил, что внедрение современных технологий в работу государственных структур является важным процессом. Появление ИИ позволит избежать возможных ошибок. Игорь Краснов заметил, что он неоднократно встречался с руководителями высших судебных инстанций за границей и обсуждал с ними передовые направления развития судопроизводства и судебной отрасли. 

Напомним, что российский Владимир Путин снял Игоря Краснова с должности главы надзорного ведомства в связи с новым назначением на место главы Верховного суда страны.

Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ.

Фото и видео: Совет Федерации

