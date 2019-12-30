Песков опроверг информацию об отставке Суркова

Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы.

Песков заявил, что помощник президента Владислав Сурков не подавал заявление об отставке. Официальный представитель Кремля, добавил, что не располагает такой информацией.

Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы. По словам Чеснакова, ближайшее время Сурков будет "заниматься медитацией". Также он добавил, что это произошло из-за смены курса на украинском направлении. По словам Пескова, это личная точка зрения тех, кто это сказал.

Напомним, Сурков занимает должность советника президента с 2013 года. В его ведомстве находится социально-экономическое сотрудничество Юной Осетией и Абхазией.