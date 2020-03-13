В консультационный совет по разрешению конфликта войдут по 10 представителей от Украины, ДНР и ЛНР.

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Представители Украины в Трехсторонней контактной группе подписали договоренности.

Согласно им, Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными республиками. В консультационный совет по разрешению конфликта войдут по 10 представителей от Украины, ДНР и ЛНР. Также в его работе примут участие посредники от России, Германии и Франции.

Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений, - сказано в протоколе.

Отмечается, что решение ТКГ о создании консультативного совета будет подписано сторонами 25 марта — после переговоров с ОБСЕ, представителями России, Франции и Германии.

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