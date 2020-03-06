Страну обвинили во вбросах и фейках в СМИ.

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17. Дипломаты уверен, что следствие давило на окружной суд Гааги. Об этом "РИА Новостям" заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Спикер объяснила, что информационная кампания по крушению малайзийского лайнера на Донбассе набирает обороты. Растет количество фейковых данных, публикаций и попыток манипуляции общественным мнением. В МИД считают, что подобные инциденты связаны с политикой Прокуратуры Нидерландов.

Иностранцы поставили своей целью обезопасить свои успехи после шести лет работы. Напомним, что следствием трагедии в 2014 году также занимается Совместная группа. Ей руководит Прокуратура Нидерландов.

Ранее Нидерланды собирались отправить войска в Донбасс после крушения MH17.

Видео: YouTube/А поговорить, Sky News