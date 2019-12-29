Нидерланды собирались отправить войска в Донбасс после крушения MH17

Речь идет о катастрофе в июле 2014-го года.

Власти Нидерландов хотели отправить военных на Донбасс после падения малазийского Boeing в 2014 году. Об этом сообщило издание "Telegraf" со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Подготовка войск началась через два дня после катастрофы. Однако операция отменилась: власти Донбасса отправили останки жертв на Украину. Вместо военных на место отправили 40 невооруженных полицейских.

Напомним, Boeing 777 разбился на территории Донецкой Народной Республики 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек. Самолет летел из Амстердама и Куала-Лумпур.