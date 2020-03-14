В ДНР сообщили о ночном обстреле Горловки

В результате происшествия пострадали три человека.

По информации Донецкого агентства новостей, в ночь на 14 марта с украинской стороны произошел обстрел города Горловка в Донецкой области. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько. Он уточнил, что ранения получила супружеская пара и 14-летний подросток.

В результате обстрела было обесточено три десятка трансформаторных подстанций, повреждено несколько домов. Отмечается, что под обстрел попали посёлки Курганка и шахты имени Изотова.

Ранее мы сообщали о том, что Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Представители Украины в Трехсторонней контактной группе подписали соответствующие договоренности.