Поход моряков ВМС Украины стал поводом для шуток комментаторов в Сети

На видео зафиксирован учебный боевой поход на корабле ВМС "Донбасс".

Пользователи Сети обратили внимание на опубликованное видео учебного похода моряков военно-морских сил Украины. Учебный боевой поход ВМС на поисково-спасательном судне "Донбасс" стал поводом для шуток комментаторов видеозаписи, размещенной на YouTube.

Пользователи иронично называют ВМС Украины "несокрушимыми", вышедшими в море на "плавучей мастерской". Юзеры признали, что лодки будут лучше "у Сомали", а сами русские, наверно, "дрожат" и "приготовились сдаваться". Само "представление" комментаторы сравнили с игрой "Зарница" и выступлением коллектива "95 квартал", участником которого был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что РФ наблюдает саботаж договоренностей, достигнутых в ходе "нормандского" саммита в Париже в декабре 2019 года.

Видео: Військове телебачення України / YouTube