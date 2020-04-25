Лавров заявил, что выполнение договоренностей по Донбассу срывают в Киеве

Глава МИД заявил о своих ожиданиях по предстоящему "нормандскому" саммиту.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что РФ наблюдает саботаж договоренностей, достигнутых в ходе "нормандского" саммита в Париже в декабре 2019 года, Как напомнил глава МИД РФ 25 апреля в эфире программы Первого канала "Большая игра", президент страны Владимир Зеленский взял обязательства включить "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины. Однако страна не собирается обсуждать правовые аспекты обеспечения особого политического статуса Донбасса в законодательстве, заявил Лавров.

Глава МИД отметил, что в России считают, что президент Зеленский искренне хочет мира в Донбассе. Однако в РФ не видят, чтобы ему позволяли добросовестно исполнять "минские" соглашения от 2015 года,

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что "старшие товарищи" мешают ряду западных стран, в том числе входящих в НАТО, обращаться за помощью к России.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube