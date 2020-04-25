Лавров рассказал о запрете "старших товарищей" просить помощи у РФ

Глава МИД сделал это и другие заявления в программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что "старшие товарищи" мешают ряду западных стран, в том числе входящих в НАТО, обращаться за помощью к России. Как заявил глава МИД 25 апреля в программе "Большая игра" на Первом канале, некоторые страны и в условиях всемирной пандемии коронавируса "внедряют геополитику".

Лавров уточнил, что средства массовой информации в Италии представляют помощь России стране в борьбе с коронавирусом как "военное вторжение на территорию Североатлантического союза". Множество стран, считает Лавров, были бы готовы сделать аналогичные инициативы, но им мешают некие "старшие товарищи".

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Лавров ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу. Чиновник прокомментировал ситуацию во время круглого стола с представителями Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube