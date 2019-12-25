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Лавров ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу
Сегодня, 12:28
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Лавров ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу

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В Вашингтоне могли принять решение о выходе из соглашения.

Сергей Лавров ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу. Чиновник прокомментировал ситуацию во время круглого стола с представителями Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова. Об этом сообщили "РИА Новости".

По мнению главы внешнеполитического ведомства России, Америка к данному моменту уже могла принять решение о выходе из соглашения по открытому небу. Соответствующую информацию чиновникам предоставили эксперты, которые мониторят обстановку.

Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды

прокомментировал Сергей Лавров

Глава МИД России добавил, что аналогичные выводы дипломаты делают исходя из контактов с американскими партнерами, странами-участницами НАТО и другими сторонами, подписавшими Договор по открытому небу.

Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом.

Теги: договор по открытому небу, мид, сергей лавров, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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