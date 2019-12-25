Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на представителей МИД РФ. Дипломаты заявили, что на данный момент рассматриваются заявки ряда государств. Они изучаются с учетом остроты эпидемиологической проблемы для каждого конкретного случая.
Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования
прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России
Страны Африки запрашивают у России тест-системы для диагностирования коронавируса, средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, средства дезинфекции и расходные медицинские материалы.
В МИД РФ заметили, что показатели по зараженности в Египте, Алжире, Марокко и ЮАР считаются относительно невысокими.
Россия доставила в Молдавию медпомощь из Китая.
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