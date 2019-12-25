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Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 11:12
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lesjasap

Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

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В МИД рассматривают заявки группы стран на предоставление медицинской помощи.

Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на представителей МИД РФ. Дипломаты заявили, что на данный момент рассматриваются заявки ряда государств. Они изучаются с учетом остроты эпидемиологической проблемы для каждого конкретного случая.

Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования

прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России

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Россия доставила в Молдавию медпомощь из Китая.

Теги: африка, гуманитарная помощь, коронавирус, мид
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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