Россия доставила в Молдавию медпомощь из Китая

Самолет ВКС России доставил гуманитарную помощь из Шанхая в Кишинев.

Россия доставила в Молдавию медицинскую помощь из Китая. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. Военные опубликовали видео с доставкой гуманитарной помощи стране ради борьбы с распространением коронавируса. Специалисты напомнили, что операция проведена вечером 19 апреля по просьбе принимающей стороны.

Российские военные доставили медицинский груз на самолете ВКС Ан-124 "Руслан". Известно, что транспортник вылетел с территории Китая, из Шанхая, а прибыл в город Кишинев в Молдавии. Медицинскую технику и средства защиты Молдавии российские специалисты передали совместно с властями Китая. Общий вес груза составил около 40 тонн.

Данная доставка груза является первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции прокомментировали в Минобороны РФ

Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса.

Видео: Youtube/Минобороны России