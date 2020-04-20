Россия доставила в Молдавию медпомощь из Китая

Россия доставила в Молдавию медицинскую помощь из Китая. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. Военные опубликовали видео с доставкой гуманитарной помощи стране ради борьбы с распространением коронавируса. Специалисты напомнили, что операция проведена вечером 19 апреля по просьбе принимающей стороны.
Российские военные доставили медицинский груз на самолете ВКС Ан-124 "Руслан". Известно, что транспортник вылетел с территории Китая, из Шанхая, а прибыл в город Кишинев в Молдавии. Медицинскую технику и средства защиты Молдавии российские специалисты передали совместно с властями Китая. Общий вес груза составил около 40 тонн.
Данная доставка груза является первой совместной российско-китайской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
прокомментировали в Минобороны РФ
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса.
Видео: Youtube/Минобороны России
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