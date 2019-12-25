Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса

Американский лидер также констатировал, что коронавирус нового типа пришел из КНР.

Во время брифинга в Белом Доме Дональд Трамп заявил, США ведет "много расследований" обстоятельств возникновения пандемии и происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

Американский лидер также констатировал, что коронавирус нового типа пришел из КНР. Во время разговорами с журналистами глава США прокомментировал сообщениях американских спецслужб о ходе одного из расследований, которое предполагает, что вирус был разработан в лаборатории в Ухане.

Они (Китай - прим. ред.) говорят об определенном типе летучих мышей, но этой летучей мыши не была в этом районе. В этой зоне ее не продавали Дональд Трамп

Также Трамп усомнился в новой статистике КНР о числе умерших от коронавируса. Согласно обновленным данным в Китае число заболевших составило 50 333, а умерших — 3869. По словам президента США такого не может быть.