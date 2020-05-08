На Украине опубликовали видео "снайперов ФСБ" на Донбассе

В ООС заявили, что имеют доказательства нападения российских военных на украинских военнослужащих.

На Украине опубликовали видео "снайперов ФСБ" на территории Донбасса. Об этом сообщили представители штаба Операции Объединенных сил (ООС) Украины. на собственной странице на Facebook она разместили ролик, который якобы доказывает нахождение российских военнослужащих на Украине. По данным ООС, представители РФ стреляют по украинским бойцам на Донбассе.

В ООС рассказали, что опубликованные кадры сняты непосредственно самими российскими военными. Видео показывает спецназовцев во время огневого поражения украинских военнослужащих. На Украине утверждают, что 27 февраля трое солдат ликвидировало младшего сержанта Владимира Федченко. На данный момент данная видеозапись направлена в Службу безопасности страны.

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года.

Видео: Facebook/ Операція об"єднаних сил / Joint Forces Operation