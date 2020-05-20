В российском МИДе раскритиковали первый год президентства Зеленского

На Украине копятся экономические и социальные проблемы, нарушаются права человека.

В российском МИДе раскритиковали первый год президентства Владимира Зеленского. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства иностранных дел России.

Российское внешнеполитическое ведомство считает, что Зеленский не исполнил предвыборных обещаний — избавить жителей страны от наследия Порошенко и достигнуть мира на Донбассе.

- Слова очередного президента вновь разошлись с делами. - Заявление МИД России.

При этом, считают в российском министерстве, коррупции в Украине при Зеленском не стало меньше, олигархи сохраняют влияние на власть. При этом не ведётся расследования коррупционных скандалов Петра Порошенко и преступлений на Майдане.

МИД РФ подчеркнул, что на Украине копятся экономические и социальные проблемы, нарушаются права человека. Зеленскому припомнили и страх перед национал-радикалами, которые оказывают влияние на власть.

В российском ведомстве считают, что при Владимире Зеленском продолжает искажаться совместная история. Например, Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ.

Видео: Youtube/Факти ICTV