Под санкции попали научные, образовательные и культурные организации, которые действуют в Крыму.

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ. Они попали в санкционный список российских компаний и государственных учреждений, который накануне расширил президент страны Владимир Зеленский. Он опубликован на сайте главы государства.

Помимо Эрмитажа и МГУ туда попали государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, "Русское географическое общество", Институт археологии РАН, Институт истории материальной культуры РАН, Институт востоковедения РАН.

Под санкции попали научные, образовательные и культурные организации, которые действуют в Крыму. Это Таврическое археологическое сообщество, Крымский университет имени Вернадского, Институт археологии Крыма российской академии наук.

Ранее на Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка.