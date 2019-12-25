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Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Сегодня, 9:33
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matveyvn

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

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Под санкции попали научные, образовательные и культурные организации, которые действуют в Крыму.

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ. Они попали в санкционный список российских компаний и государственных учреждений, который накануне расширил президент страны Владимир Зеленский. Он опубликован на сайте главы государства.

Помимо Эрмитажа и МГУ туда попали государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, "Русское географическое общество", Институт археологии РАН, Институт истории материальной культуры РАН, Институт востоковедения РАН.

Под санкции попали научные, образовательные и культурные организации, которые действуют в Крыму. Это Таврическое археологическое сообщество, Крымский университет имени Вернадского, Институт археологии Крыма российской академии наук.

Ранее на Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка.

Теги: мгу, санкции, украина, эрмитаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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