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На Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка

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Претензия связана с недавней покупкой правительством РФ контрольных акций компании.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен применить санкции против "дочки" Сбербанка в стране. Об этом агрегатор сообщил в социальных сетях.

Претензия связана с недавней покупкой правительством РФ контрольных акций компании. В НБУ сообщили, что необходима процедура на Украине не была соблюдена. В частности новый владелец "Сбербанка" должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним приобретение и передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

На запрос ТАСС в "Сбербанке" ответили, что передача акций была проведена с соблюдением всех требований законодательства. 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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