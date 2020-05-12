На Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка

Претензия связана с недавней покупкой правительством РФ контрольных акций компании.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен применить санкции против "дочки" Сбербанка в стране. Об этом агрегатор сообщил в социальных сетях.

Претензия связана с недавней покупкой правительством РФ контрольных акций компании. В НБУ сообщили, что необходима процедура на Украине не была соблюдена. В частности новый владелец "Сбербанка" должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним приобретение и передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

На запрос ТАСС в "Сбербанке" ответили, что передача акций была проведена с соблюдением всех требований законодательства.