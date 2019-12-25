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В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины
Сегодня, 8:13
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matveyvn

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины

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Депутат выразил уверенность, что сейчас Зеленский "заигрывает с 20% несогласных".

В Верховной Раде заявили, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины. Так считает депутат Вадим Рабинович. Он поделился мнением о том, что в будущем Украина может стать парламентской республикой, поэтому Зеленский может оказаться последним лидером страны.

Сегодня страной руководят временщики, которые ничего не соображают в хозяйствовании.

Вадим Рабинович, депутат Верховной рады

Он отметил, что сейчас представители власти приходят на один или два месяца и совершенно не думают о том, что будет после них. Рабинович припомнил, что за Зеленского голосовали 73% граждан, однако многие уже разочаровались в нём.

Депутат выразил уверенность, что сейчас Зеленский "заигрывает с 20% несогласных", так как "не понимает, что делать с государством".

Ранее Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и людей.

Теги: верховная рада, зеленский, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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