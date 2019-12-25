Вадим Рабинович предсказал Киеву экономический тупик.

В Верховной Раде предрекли Украине катаклизм и "мегасдвиги". Об этом в эфире местного телеканала "112" заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Депутат считает, что действующая власть доведет страну до экономического тупика.

Тот экономический тупик, в который нас заводит власть "зеленых", все равно приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо Вадим Рабинович, украинский депутат

По словам парламентария, продление текущей политики на Украине приведет к необходимости новых парламентских и президентских выборов. Рабинович добавил, что Украина является государством с непредсказуемым будущем, как и в прошлом, поэтому нельзя предугадать, что в стране будет даже через две недели.

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