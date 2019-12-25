Вадим Рабинович призвал к досрочным парламентским выборам.

В Верховной Раде назвали единственный способ спасти Украину. Об этом местному телеканалу "112 Украина" сообщил представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А, если быть честным до конца, то и досрочные президентские. Более того, я считаю, что мы должны проголосовать за изменения в Конституцию Украины, перейти к парламентской форме правления, упразднив президентскую вертикаль власти Вадим Рабинович, украинский политик

Депутат раскритиковал решение Киева, создавшее конституционный кризис. По мнению парламентария, власть отвлекает общественное внимание от результатов проведения местных выборов. Также Рабинович высказался против рассмотрения в Верховной Раде законопроекта по смене отчестве во время распространения коронавируса и экономических проблем.

Депутат Рады разочарован отменой местных выборов на востоке Украины.

Фото: Рада