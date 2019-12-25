Ограничения в ФРГ будут действовать на Пасху.

Власти Германии продлили карантин до 18 апреля. Об этом по итогам переговоров с руководителями федеральных земель журналистам рассказала канцлер Ангела Меркель. Чиновница уточнила, что ожидаемых послаблений на Пасху в стране ждать не следует из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой….С 1 по 5 апреля будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Чиновница объяснила, что немецкая статистика показывает экспоненциальный рост числа новых зараженных. Она уверена, что британский штамм коронавируса представляет собой серьезную угрозу и является более заразным для людей. Из-за локдауна ограничения будут действовать в Германии в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, а также еще два дополнительных дня - 1 и 3 апреля.

Правительство Германии призвало жителей по возможности отказаться от посещения богослужений на этот период времени.

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