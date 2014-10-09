Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V"

Марио Драго поддержал в данном вопросе Ангелу Меркель.

Премьер-министр Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом Марио Драго заявил журналистам на пресс-конференции. Чиновник уточнил, что в случае отсутствия слаженной координации действий в Евросоюзе, Рим может купить российский препарат самостоятельно.

Мы посмотрим...Если европейская координация не действует, надо быть готовыми действовать самостоятельно. Это говорит Меркель, и я говорю это сам. Марио Драго, премьер-министр Италии

Напомним, что накануне вечером канцлер Германии Ангела Меркель сообщила прессе, что Евросоюзу необходимо использовать вакцину "Спутник V". Глава немецкого правительства уточнила, что если ЕС не будет заказывать препарат, что Берлин сделает это самостоятельно.

Глава кабмина Италии высказался за укрепление диалога с Россией.

Видео: YT / Palazzo Chigi