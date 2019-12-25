Эксперт оценил планируемый объем производства вакцины "Спутник V" в Италии

Производство будет более масштабным, чем в России в феврале.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к маю производство вакцины "Спутник V" в Италии может достичь 10 млн доз в месяц. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили, насколько это много или мало.

Для этого эксперты сравнили объем производства российской вакцины в Казахстане и в Белоруссии. Там в месяц производят 500-600 тыс. доз. Более того, и для России произвели меньше, чем готовится для Италии, ― 7 млн за февраль.

Нехватка вакцин в ЕС никуда не делась, и Италия не является тут исключением, тем более что она оказалась среди стран, приостановивших использование вакцины AstraZeneca на своей территории. Логично предположить, что в этих условиях большая часть вакцин пойдет на удовлетворение спроса собственного населения. считают эксперты.

В связи с этим есть вероятность, что "Спутник V" быстрее зарегистрируют в Евросоюзе.

Фото: Piter.TV