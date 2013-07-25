Глава кабмина Италии высказался за укрепление диалога с Россией

Марио Драги рассказал о внешней политике Рима при его кабмине.

Новый глава правительства Италии высказался за укрепление диалога с Россией. Об этом Марио Драги сообщил в ходе выступления в местном Сенате (верхней палате парламента) перед голосованием спикеров за доверие кандидату на посту руководителя кабмина.

Италия будет укреплять механизмы диалога с Российской Федерацией. Мы с озабоченностью наблюдаем, что происходит в этой и других странах, где ущемляются права человека...С озабоченностью следим за ростом напряженности в Азии вокруг Китая Марио Драги, премьер-министр Италии

Чиновник уточнил, что при нем правительство будет выстраиваться при приверженности европейскому и трансатлантическому альянсам, в которые входит Италия. При этом Драги подчеркнул необходимость в формировании двусторонних отношений с Францией, Германией, а также странами, с которыми Рим имеет общие интересы в Средиземном море, проблемы миграции и экологии. В этот список входят партнеры из Испании, Греции, Мальты и Кипра. Глава кабмина призвал организовать более тесный диалог между ЕС и Анкарой.

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Видео: YouTube / Fanpage.it