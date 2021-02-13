После отставки Джузеппе Конте ряд министров сохранил свои должности.

Правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге. Трансляция официального мероприятия велась на государственном сайте Квиринальского дворца. Журналисты уточнили, что представители нового кабинета министров страны вступили в должность. В торжественной церемонии принимал участие президент Серджо Маттареллы.

Известно, что кабмин Италии будет состоять из 23 министов. Девять из них не будут иметь портфеля. Речь идет как о технократии, так и о представителям практически всех политических партий. Ряд министров прошлого правительства после отставки с должности Джузеппе Конте сохранили свои посты. На местах остались глава МВД Лучана Ламорджезе, глава Минкульта Дарио Франческини, глава Минздрава Роберто Сперанцу, глава Минобороны Лоренцо Гуэрини. Чиновник Стефано Патуанелли перешел из министерства экономического развития в ведомство по вопросам сельского хозяйства.

Напомним, что экс-глава центрального Евробанка 12 февраля официально дал согласие возглавить новое итальянское правительство. Он также объявил о новом составе кабмина. Список утвержден президентом республики.

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Видео: YT / Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale