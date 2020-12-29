Премьер-министр Италии подал в отставку

Правительственные консультации о выходе из политического кризиса начнутся 27 января.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку. Об этом рассказала пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

Конте рассказал о своём решении после встречи с президентом Серджо Маттареллой. Однако об отставке было известно ещё 25 января. Решение об уходе было принято в связи с потерей правящей коалицией в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате.

Правительственные консультации о выходе из политического кризиса начнутся 27 января.

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Видео: YT / euronews (in Italiano)