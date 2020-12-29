Итальянский велосипедист проедет почти 3 тысячи километров по зимней Якутии

Велосипедист ждет, когда температура поднимется хотя бы до -45 градусов, иначе у велосипеда лопаются шины.

Итальянец Лоренцо Бароне, проехавший на велосипеде 64 тысячи километров в 43 странах мира и женившийся на россиянке, запланировал проехать по самой северной в мире дороге от Якутска до села Юрюнг-Хая.

В январе прошлого года 23-летний велосипедист прилетел в Магадан и поехал на велосипеде до Якутска, на дорогу ушло 52 дня. После этого он отправился в сторону Италии, но захотел посетить Байкал. Там он встретился с Айгуль, с которой ранее познакомился в Instagram. Вместе они пешком прошли 120 километров вокруг Байкала, а потом поехали в родной город девушки, недалеко от Якутии.

В декабре итальянец решил проехать на север от Якутска до поселка Юрюнг-Хая. Дорога до туда составляет 2,7 тысячи километров. Пока что отправиться в поездку мешают сильные морозы, при температуре ниже -50 в велосипеде лопаются шины. Велосипедист теперь ждет, пока температуре поднимется хотя бы до -45 градусов.

В 2019 году петербуржец отправился по следам Афанасия Никитина.

Фото: Facebook/ Lorenzo Barone