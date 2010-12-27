Петербуржец, идущий по следам Афанасия Никитина, раскрыл подробности путешествия

Piter.TV поговорил с путешественником и узнал, как проходит его не самое легкое путешествие.

Ранее мы писали о петербуржце Евгении Кутузове, который идет пешком в Индию по маршруту путешественника Афанасия Никитина. Дойти до Индии Евгений планирует через Арабские Эмираты к осени 2020 года.

Что лежит в вашем рюкзаке?

Мой рюкзак сейчас являет собой зимнюю версию походной жизни. В нем зимняя палатка, зимний спальник, зимняя одежда, всякое термобелье, некоторые лекарства, GPS-трекер, телефон, зарядное устройство и так далее. Там же лежат документы. Это все весит 17 килограммов. Плюс еще вода и какая-то еда, так рюкзак весит около 20 килограммов. Самое минимальное, ничего такого особого.

Какое самое большое количество часов/дней проводили без еды?

Первые три дня, когда я вышел из Твери и пошел в сторону Индии, я почти ничего не кушал, не хотелось есть, у меня были пакеты с орешками, по-моему, с арахисом, я первые три дня питался арахисом. Можно ли считать это отсутствием еды, не знаю, но каждый день съедал по пакетику орехов. Периодически бывает, что я день без еды. С утра что-то поел или вечером, график такой ненормированный.

Что обычно едите, кроме "Доширака"? Когда последний раз ели домашнюю еду, например борщ?

Достаточно часто вдоль магазинов бывают магазины, заправки, различные кафе, либо дешевые забегаловки. Там вполне можно поесть борщ и все остальное. Разной едой питаюсь, про "Доширак" это была шутка. Надо заботиться о своем здоровье, организме и кишечнике.

Как ищите место ночлега? Охотно ли пускают к себе в дом люди?

По-разному. Первые дней двадцать, пока путешествие не стало в какой-то мере медийным, я ночевал при храмах, при монастырях, я в принципе и сейчас часто захожу в местные храмы, обращаюсь к батюшке, к настоятелю, возможно ли приютить на ночь. А так часто местные жители, сарафанное радио, в каких-то городах меня уже ждут. Поиск происходит через социальные сети и с помощью каких-то сервисов. Например, в прошлом году ночевал при центрах "Красного Креста" и других социальных учреждениях. В этом году ночевал на вокзале, в городе Марксе. Мне разрешили, то есть я не на стульях спал, а в одной из комнат.

В прошлом году, когда шел до Эльбруса, ночевал на заправке несколько раз. Люди по-разному относятся, но периодически принимают с радостью. К тому же у меня есть палатка, хотя она у меня появилась далеко не сразу. Мне ее подарили примерно на день тридцатый. В городе Нижний Новгород подарили летнюю палатку, а сейчас у меня появилась зимняя палатка, которую мне подарил Русский информационный центр, который базируется в Индии.

Часто ли болеете из-за большого времяпрепровождения на улице?

Не особо часто, но вот у меня было сильное заболевание в Татарстане, была сильная температура несколько дней, но все равно приходилось идти. Я выделил себе выходной один, но шел в том числе с температурой, был насморк, кашель. В Волгоградской области подвернул себе ногу, у меня было небольшое воспаление, оно и сейчас есть. Был у травматолога, учусь делать себе уколы всякие противовоспалительные, пью таблетки. Конечно, болезни бывают разные. Просто представьте, человек взял и пошел через весь мир пешком. Конечно, разболеться можно чем угодно. Но мы держимся, всё будет хорошо.

Когда ночуете по три ночи в палатке, где заряжаете телефон?

Достаточно часто возле трассы есть заправки, есть кафе, куда зашел, взял чашку чая, заряжаешь телефон. Никто тебя не тревожит, пока не зарядил, дальше не пойдешь, ну а куда мне торопиться? У меня нет жесткого графика, как смогу, так дойду до Индии. Ориентировочно, до Индии я доберусь к осени следующего года. Сейчас у меня появились солнечные батареи, буду заряжать от них.

Почему не нашлось желающих пойти с вами в путешествие? Или принципиально хотели идти один?

Подумайте сами, хотели бы вы, чтобы кто-то пошел с вами и жил бы постоянно с вами, чтобы вы были вдвоем с кем-то? Хотели бы вы? Человек будет с вами 24/7, будет с вами везде ходить, будете искать пропитание, спасаться от сложностей различных. Найти себе спутника в путешествие не менее сложно, чем вам найти вам мужа, а мне найти жену. Поэтому, разумеется, мне проще идти одному, чем с кем бы то ни было. Это снимает все основные сложности. Я сам выбираю, с какой скоростью мне идти, где мне останавливаться, что мне есть. Вы же понимаете, это определенного рода ответственность и забота об этом человеке. А у меня и так достаточно проблем.

Как семья отнеслась к вашему решению о походе?

Наверно, вы представляете, что у меня там все рыдали, боялись меня отпускать. Нет, у меня люди вполне адекватные, плюс сейчас не XV-XVI век, не время географических открытий. Сейчас есть интернет, есть возможность созвониться, провести прямые трансляции, у меня есть GPS-трекер, который позволяет показать, где я нахожусь. И я молчу про все фотографии и ежедневные фотоотчеты. В любом случае ребенок никогда не живет при родителях, птицы растут, вырастают и улетают из гнезда. Это естественный процесс, наоборот, было бы неестественно, если бы я остался жить с родителями.

Почему вы решили помочь именно детям с ДЦП? У вас есть какая-то личная история?

Я больше десяти лет занимаюсь благотворительностью, являюсь почетным донором России, сдавал кровь 56 раз, ездил в различные детские центры, хосписы, дома престарелых, проводили там различные спектакли, фестивали, организовывали сбор средств для различных детей. Это не только для детей с ДЦП, это были самые разные заболевания. Просто сейчас так получилось, что подопечными фонда "Звезды детям", с которым я сотрудничал в плане поиска детей… Вы просто поймите, необходимо, чтобы благотворительность была официальная. Нельзя просто взять и собирать деньги себе на карту, необходимо, чтобы благотворительность проходила через официальные расчетные счета фонда. В данном случае это фонд "Звезды Детям", потому что я доверял их сотрудникам. Этих детей выбирал фонд, не я. Как я могу выбирать, кому помогать, кому нет? Просто именно этим детям была нужна срочная помощь. В данный момент с этим фондом мы больше не сотрудничаем, потому что у них изменился состав и им не до больших сборов средств.

У вас есть спонсоры? Или вы отправились в поход на свои средства?

Я отправился в поход на свои средства. Я уже второй год подряд это делаю, прошлогодний марафон стоил более 200 тысяч рублей, соответственно, мне помогают мои друзья, родственники, есть люди, которые прочитав в интернете о моем путешествии, тоже хотят оказать мне финансовую поддержку. И я очень им за это благодарен. По сути, проект финансируется самыми обычными людьми. Конкретных официальных спонсоров у меня нет. Это хороший вопрос, я в процессе поиска. По большому счету, мне ведь есть, что рекламировать, я могу рекламировать "Фастум Гель" или удобные стельки для ходьбы, да что угодно. К сожалению, пока что у меня очень большие долги, но мне помогает Русское информационное общество, которые на 56-ой день подарили мне палатку и спальник, создали сайт и подарили GPS-трекер. То есть на официальном сайте вы можете увидеть, где я нахожусь, с какой скоростью иду.

Почему пошли именно по пути Афанасия Никитина?

В прошлом году был большой юбилей, 550 лет, как сам Афанасий Никитин отправился сам в путешествие из Твери. В этом году исполнилось 530 лет его книге "Хождение за три моря". Мне очень нравится его история и мне захотелось почтить его память , потому что он незаслуженно забыт. Это очень просто проверить. Попробуйте в магазине приобрести его книгу. Последний раз она издавалась в 2013 году и больше ее нигде не приобрести. Ни в одном из городов, где я был, книгу не купить, в том числе в Петербурге тоже.

По окончании этого похода планируете отправиться куда-либо ещё?

Я не люблю забегать вперед. До Индии я дойду только к осени следующего года по примерному маршруту: от Твери до Астрахани вдоль Волги, потом из Астрахани в сторону Дагестана через Дербент в Азербайджан, далее в Иран (Иран сейчас под американскими санкциями, а в Пакистан не зайти). Из Ирана я поплыву в Дубай, оттуда отправлюсь на корабле в Индию. Планируется, что эти поездки будут бесплатными. Я финиширую в 120 километрах от Мумбаи, это населенный пункт Ревданда. Там находится памятник Афанасию Никитину, который был установлен в 2002 году, примерно на том месте, где он вступил впервые на землю с корабля. Потом обратно из Мумбаи я отправлюсь на самолете в Крым, и из Крыма буду пытаться добраться до Смоленска, потому что Афанасий Никитин скончался немного, не доезжая до Смоленска. Мне хочется почтить его память. А уже из Смоленска хочу дойти до Твери, чтобы Никитин хотя бы символически, но вернулся домой.

Есть ли у вас мечта, которую вы планируете осуществить, во что бы то ни стало?

Моя мечта добраться до Индии и вернуться домой. Будем реалистами, это вполне осуществимая мечта, но займет она очень много времени.

Фото: Евгений Кутузов