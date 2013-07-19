Петербуржец проехал 3,3 тысячи километров на инвалидном велосипеде из Грязи в Князи

Путешественник вернулся в Петербург 21 сентября.

Спустя полгода путешествий петербуржец Евгений Кутузов вернулся в родной город на Неве. Чтобы добраться из липецкого города Грязи в деревню Князи под Кировом мужчина проехал 3,3 тысячи километров на инвалидном велосипеде. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Изначально Евгений намерен был добраться из пункта "А" в пункт "Б" пешком. Путешествие началось 1 апреля. Однако его планам помешала авария: при выезде из Липецка парень попал в ДТП, в результате которого получил перелом, и его госпитализировали. Но петербуржец энтузиазма не потерял, напротив, – он решил преодолеть путь с помощью инвалидного велосипеда. Уникальный спортивный велосипед Кутузов планирует выставить на благотворительный аукцион в поддержку фонда против ДТП.

Петербуржец частенько устраивает себе путешествия. К примеру, в 2019 Евгений отправился на своих двоих из Твери в Индию.

Фото: Instagram / ekutuz