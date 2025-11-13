Жителям Петербурга рассказали, что нужно знать о путешествии в Таиланд

В частности, в конце октября в стране был объявлен годичный траур по бывшей королеве Сирикит.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по туризму Игорь Богданов рассказал, какие правила следует соблюдать при посещении Таиланда.

В частности, в конце октября в стране был объявлен годичный траур по бывшей королеве Сирикит.

В любом случае, это траур, который и местным, и приезжим людям нужно соблюдать. Самое важное, что можно сказать, – не ожидается каких-либо серьезных ограничений в сфере фестивалей, шоу и так далее. То есть могут быть какие-то легкие ограничения, которые в связи с трауром могут сказываться на программе фестиваля. Соответственно, если туристы приезжают, им нужно заранее планировать посещение этих мероприятий и следить за сеткой событий, понимать, как она будет выстроена в итоге. Игорь Богданов, эксперт по туризму

Помимо этого, Игорь Богданов напомнил о традициях Таиланда. К примеру, категорически нельзя трогать ребенка за голову или приветствовать таким образом друга. Это неуважение к нации.

Ранее мы рассказывали о том, что в Египте автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 27 россиян.

Фото: pxhere